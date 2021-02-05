Первый президент Армении обсудил с послом США сложившуюся в Армении и Арцахе ситуацию

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 5 февраля в своем частном доме встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

«В ходе беседы, которая длилась более часа, был обсужден ряд вопросов, касающихся сложившейся в Армении и Арцахе ситуации. Двусторонне была подчеркнута важность гуманитарной помощи, оказываемой и ожидаемой от международного сообщества и, в частности, Соединенных Штатов. В качестве неотложной задачи было констатировано немедленное возвращение военнопленных и обеспечение социальных нужд населения Арцаха и Армении, семей жертв войны, раненых и инвалидов», - написал Мусинян.

Во встрече приняли участие заместитель начальника политико-экономического отдела посольства Кимберли Запфель и заместитель председателя АНК Левон Зурабян.