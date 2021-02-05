Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва и Вашингтон договорились поддерживать контакты по этой теме между учеными, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я вчера об этом говорил с Энтони Блинкеном, мы затронули тему "Спутника", он поздравил с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между соответствующими нашими лабораториями, учеными, производителями: посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте",- сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Он отметил, что с европейскими коллегами уже есть развернутые контакты на эту тему, ряд стран заинтересован в покупке и производстве российской вакцины на своей территории.