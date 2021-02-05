Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-02-21

ЕРЕВАН, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 5 февраля, курс доллара США вырос на 0.53 драмa и составил 521.13 драм. Курс евро вырос на 0.27 драмa и составил 624.21 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 6.95 драм. Курс британского фунта вырос на 6.40 драмa и составил 713.48 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 798.92 драмa и составила 29922.25 драм. Цена серебра сократилась на 6.25 драмa и составила 442.32 драм. Цена платины сократилась на 299.55 драмa и составила 18162.11 драм.