Азиатские индексы - 05-02-21

ТОКИО, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.54% и составил 28779.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.38% и составил 1890.95 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3496.33 пункта, а HANG SENG вырос на 0.60% и составил 29288.68 пункта.