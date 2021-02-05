Азиатские индексы - 05-02-21
ТОКИО, 5 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 февраля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.54% и составил 28779.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.38% и составил 1890.95 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.16% и составил 3496.33 пункта, а HANG SENG вырос на 0.60% и составил 29288.68 пункта.
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