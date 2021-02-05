Путевки в Египет подешевели из-за падения стоимости трансфера

Туроператоры снизили цены на путевки в Египет, произошло это, благодаря подешевевшему трансферу на курорты. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

"Не так давно произошло снижение стоимости наземных трансферов от Каира до курортов Красного моря, – говорит руководитель отдела Египта туроператорской компании Екатерина Горская. – Если раньше их стоимость составляла 270 долларов, то теперь она упала до 150 за машину на одного-трех человек в одну сторону".

Она пояснила, что за счет падения цены на дорогу стоимость турпакета с перелетом через Каир стала для туристов значительно привлекательнее.

В компании отмечают, что, после того, как трансфер подешевел, спрос на Египет вырос.

"Туристы за многие годы до теракта с российским лайнером привыкли летать прямыми чартерными программами на курорты, – поясняет Екатерина Горская. – И сейчас они в большинстве своем не готовы семь-восемь часов тратить на перемещения от Каира до побережья – это однозначно ограничивает число желающих отдыхать в стране в целом. Но в связи с тем, что многие направления закрыты, путевки в Египет через столицу этого государства сейчас уже неплохо продаются".

Стимулировать пакетный турпоток через Каир может сейчас только снижение стоимости на авиаперевозку. C 5 февраля число еженедельных рейсов туда увеличилось, но, по словам экспертов, пока это не привело к удешевлению билетов.