Вице-премьер Авинян принял директора компании “Веолия” по вопросам Армении

Вице-премьер Тигран Авинян 5 февраля принял заместителя исполнительного вице-президента компании “Веолия” по странам Центральной и Восточной Европы, директора по Армении Малику Гендури.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Авиняна, вице-премьер отметил важность деятельности компании “Веолия” в Армении, подчеркнув необходимость ее преемственности и заинтересованность правительства Армении в привлечении новых инвестиций. Он подчеркнул, что проводимая в водном секторе политика будет эффективной в тесном сотрудничестве между правительством Республики Армения и компанией.

Тигран Авинян добавил, что в прошлом году из-за эпидемии коронавируса и войны остался незавершенным ряд программ, которые должны быть продолжены в ближайшее время и должны иметь конкретные результаты. Особое внимание вице-премьер уделил вопросу улучшения водной системы, подчеркнув необходимость эффективного управления.

Малика Гендури поблагодарила за прием, подчеркнув, что вместе с правительством удастся решить существующие в сфере проблемы, а также стабилизировать подписанное между сторонами соглашение и реализовать его в полном объеме.

Стороны затронули вопрос тарифов, а также предоставления услуг и возможностей повышения их качества.