От возвращения пленных до армяно-китайских экономических связей: встреча Мирзояна  с послом Китая

5 февраля спикер Национального собрания Арарат Мирзоян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики Фан Юня. Арменпресс передает сообщение Национального собрания Армении.

Арарат Мирзоян поздравил Фан Юня с началом дипломатической деятельности в Армении. Как передает «Арменпресс», спикер НС отметил, что Китай является одним из важных партнеров Армении, и подчеркнул, что политический диалог между Арменией и Китаем находится на высоком уровне.

Подчеркнув сотрудничество между законодательными органами, глава Парламента упомянул о визите заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики в Республику Армения, состоявшемся в прошлом году. “Несомненно, визит придал новый импульс сотрудничеству между двумя странами” - сказал спикер. Председатель НС и посол выразили обоюдное убеждение в том, что после окончания пандемии необходимо будет активизировать и контакты между парламентариями и делегациями.

В контексте двустороннего сотрудничества Арарат Мирзоян также отметил активные и эффективные контакты между НС и посольством КНР в Армении.

В ходе встречи спикер Национального собрания говорил и о необходимости немедленного решения гуманитарных проблем, возникших в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, особо подчеркнув вопрос скорейшего возвращения армянских военнопленных и пленных гражданских лиц. Была подчеркнута готовность Армении немедленно возобновить переговоры в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ, чтобы обсудить все принципы, необходимые для урегулирования вопроса. «В этой связи крайне важна сбалансированная позиция Китая по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и установлению прочного мира”, - говорится в сообщении Национального собрания. В контексте укрепления армяно-китайского торгово-экономического сотрудничества спикер парламента подчеркнул также важность инициатив ЕАЭС и Китая “Один пояс, один путь”, учитывая то обстоятельство, что этот формат может внести свой вклад в стабильное развитие как Армении, так и региона.

Спикер НС отметил, что Армения всегда поддерживала политику “Один Китай”. Мирзоян также высоко оценил техническую и экономическую помощь Китая Республике Армения.

Выразив благодарность за прием в Национальном собрании, посол Фан Юнь передал Арарату Мирзояну теплые приветствия его китайского коллеги Ли Чаншу.

“Разделяя полностью оценки главы парламента, заместителя председателя Постоянного комитета Китайской Народной Республики, касаясь визита делегации во главе с госпожой Шен Юэюэ, посол Фан Юнь подчеркнул, что она была восхищена Арменией и имеет прекрасные воспоминания. Была выражена готовность активизировать и углублять сотрудничество между группами дружбы Парламентов двух стран. В этом контексте была подчеркнута важность взаимных визитов и визита Группы дружбы Армения-Китай в Китайскую Народную Республику”, - сказано в сообщении.

Касаясь проблемы Нагорного Карабаха, посол Фан Юнь отметил, что Китай приветствует трехстороннее заявление, придает большое значение его реализации и осведомлен о гуманитарных вопросах. Он подчеркнул, что Китай поддерживает работу Минской группы ОБСЕ и надеется, что все вопросы будут решены. Посол Фан Юнь также с большим удовлетворением отметил тот факт, что товарооборот между Арменией и Китаем за последний год увеличился. Несмотря на неблагоприятную эпидемию ситуация.

В завершение встречи Арарат Мирзоян поздравил посла Фан Юня с наступающим в Китае Новым годом - Праздником весны.

Посол заверил, что посольство Китая в Армении и он сам лично, как новоназначенный глава миссии, сделают все возможное для дальнейшего укрепления и углубления армяно-китайских отношений.