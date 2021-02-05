В ЮНЕСКО рассчитывают, что смогут направить миссию в Нагорный Карабах в ближайшее время

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) надеется, что поездка ее предварительной миссии в Нагорный Карабах и прилегающие районы состоится в ближайшее время. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель пресс-службы международной организации.

"Дискуссии [по вопросу организации поездки] продолжаются", - отметил собеседник агентства. "Мы надеемся, что миссия будет развернута в ближайшее время", - заявил представитель пресс-службы.

20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно-исторического наследия региона.