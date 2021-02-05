Комментарий МИД Республики Арцах в связи с резолюцией, принятой австралийским штатом Южная Австралия

Министерство иностранных дел Республики Арцах прокомментировало принятую австралийским штатом Южная Австралия резолюцию о признании независимости Арцаха. «Арменпресс» передает сообщение пресс-службы МИД Арцаха.

Продолжается процесс международного признания Республики Арцах на уровне административно-территориальных единиц разных зарубежных государств. Последним достижением в этом процессе стало принятие законодательным органом австралийского штата Южная Австралия резолюции о признании Республики Арцах и права народа Арцаха на самоопределение.

Отмечаем важность того факта, что в резолюции осуждается азербайджано-турецкая вооруженная агрессия, развязанная против Республики Арцах 27 сентября 2020 года, проводимая властями Турции и Азербайджана политика арменофобии, последовательное уничтожение армянского культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха, а также содержится призыв к федеральному правительству Австралии признать независимость Республики Арцах. Международное признание независимости Республики Арцах имеет ключевое значение для создания необходимых условий с тем, чтобы народ Арцаха мог безопасно, достойно жить и созидать на родной земле.

Это также станет дополнительным стимулом для справедливого и окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта на основе признания факта реализации народом Арцаха своего права на самоопределение и деоккупации территорий Республики Арцах.

Выражаем признательность всем, кто внес свой весомый вклад в принятие данной резолюции. Заслуживает высокой оценки решительная позиция законодательного органа штата Южная Австралия, что свидетельствует о приверженности таким общечеловеческим ценностям, как права человека, свобода и справедливость.