Помощник председателя Коллегии ЕЭК коснулась процесса вступления стран- наблюдателей в ЕАЭС

Помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина считает, что пока преждевременно говорить что Молдова, Куба и Узбекистан - страны-наблюдатели станут членами ЕАЭС. Как сообщает «Арменпресс», об этом Малкина заявила в ходе онлайн-пресс-конференции, организованной по итогам межправительственного заседания.

“Три страны являются наблюдателями, говорить о членстве пока рано. Исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы, премьер-министры Кубы и Узбекистана сегодня с приветственными речами выступили в начале заседания Межправительственного совета. Каждый из них подчеркнул необходимость максимальной интеграции в ЕАЭС. В настоящее время мы активно работаем над разработкой дорожных карт сотрудничества с этими странами”, - сказала Малкина.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года Армения заявила о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.