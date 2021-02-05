“Арарат” проведет в ОАЭ еще один контрольный матч

“Арарат” продолжает подготовку к весенней части сезона 2020/2021. Параллельно с насыщенными тренировками команда проводит и контрольные матчи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 6 февраля в 11:00 в стрелковом клубе JA в Дубае “Арарат” проведет контрольный матч с российской “Родиной”. “Родина” представляет западную зону Российской федеральной футбольной лиги. После 16 игр этого сезона она занимает 5-е место.

Добавим, что на сборах в ОАЭ команда Вардана Бичахчяна уже провела два контрольных матча, обыграв “Атлетико Арабия” (7:1) и “Ливу” (4:1), представляющих Объединенные Арабские Эмираты.