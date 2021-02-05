Шведский премьер объявил о перестановках в кабмине страны

Глава шведского правительства Стефан Лёвен в пятницу на пресс-конференции объявил о перестановках в составе кабинета министров. Ранее занимавший пост министра по вопросам финансовых рынков и прав потребителей Пер Болунд станет новым вице-премьером и министром по вопросам охраны окружающей среды и климата, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Новый спикер Партии охраны окружающей среды (ПООС) Мэрта Стеневи назначена министром по вопросам гендерного равенства, борьбы с дискриминацией и сегрегацией.

Статс-секретарь Пер Ульссон Фрид примет портфель министра международного сотрудничества, а нынешний министр по вопросам гендерного равенства, борьбы с дискриминацией и сегрегацией Оса Линдхаген станет новым министром по вопросам финансовых рынков и прав потребителей.

Занимавшая ранее пост вице-премьера Исабелла Лёвин, которая также являлась одним из двух председателей ПООС, объявила о своем решении уйти из политики в конце августа прошлого года. Она пояснила, что хотела бы уделять больше времени семье и написанию книг.