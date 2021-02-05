4 февраля министр экономики Армении Ваан Керобян принял делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Обсуждались перспективы армяно-российских торгово-экономических отношений и сотрудничество. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства экономики.

Во встрече приняли участие заместитель министра экономики Варос Симонян и торговый представитель России в Армении Анна Донченко.

“Сотрудничество Армении с Россией успешно развивается, но есть и потенциал для его углубления. В настоящее время мы планируем разработать многовекторную повестку сотрудничества с Россией. Надеюсь, что это будет способствовать экономическим связям между нашими странами”, - сказал Ваан Керобян, приветствуя гостей.

Сергей Копыркин в свою очередь подчеркнул, что экономика является одной из ведущих сфер двустороннего сотрудничества, и настало время подумать об укреплении и активизации экономических связей между двумя странами, чему будет способствовать и привлечение новых инвестиций.

Согласившись с послом, Ваан Керобян отметил важность создания инфраструктур финансирования бизнеса Армении.

Затем стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-российского экономического сотрудничества и представляющих взаимный интерес.