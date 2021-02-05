Константин Ишханов поддержал инициативу трио имени Арама Хачатуряна

Трио Арама Хачатуряна, которое в последние годы часто и активно гастролирует по миру, из-за пандемии COVID-19 вынуждено было взять перерыв почти на год. Три больших тура 2020 года - в Европу, Северную Америку и по России - не состоялись.

Как сообщает «Арменпресс», в настоящее время ансамбль готовится к большому концертному туру по городам России, который начнется в марте 2021 года. 10 февраля трио Хачатуряна после долгого перерыва даст свой первый концерт на сцене Дома-музея Арама Хачатуряна.

Однако из-за ограничений, связанных с эпидемией, виолончелист Карен Кочарян - не сможет присутствовать на выступлениях, и его заменит молодой талантливый музыкант Артем Иоаннисян. По словам музыкантов, азарт от предстоящих концертов сравним с выходом на сцену в первый раз. Пианистка трио, директор Дома-музея Арама Хачатуряна Армине Григорян. “Уже долгое время, как у меня возникло огромное желание снова выйти на сцену с различными программами. В сложившихся обстоятельствах ценность экспериментов также переоценивается. Кажется, будто мы готовимся к нашему первому выступлению, хотя ансамблю уже больше двадцати лет. Мы очень благодарны Европейскому фонду поддержки культуры, президенту фонда Константину Ишханову за предоставленную нам возможность”.

Константин Ишханов заметил, что давно знаком с трио Хачатуряна и всегда следит за их выступлениями. “Должен сказать, что в последние годы мы часто и успешно сотрудничали. Трио Хачатуряна выступало на наших фестивалях на Мальте, в Казахстане, России и в Италии. Я очень рад, что могу помочь ансамблю вернуться к полноценной концертной деятельности. Развитие достойных армянских музыкантов, таких как участники Трио Хачатуряна, их успешная карьера для меня очень важны, надеюсь, мы еще не раз встретимся в рамках наших проектов”.

В программе концерта, который состоится в 19.00 10 февраля в Доме-музее Хачатряна в Ереване, прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Антонина Дворжака, а также пьесы для фортепианного трио Алексея Шора, которые будут исполнены впервые.