Очередное заседание Межправительственного совета ЕАЭС состоится в России

Следующее заседание Межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в Российской Федерации. Как сообщает «Арменпресс», это решение приняли премьер-министры стран-членов ЕАЭС на заседании в Алматы.

“Премьер-министры отметили, что они встречались в Минске, в Ереване и в Алматы. Следующее заседание правительства РФ Михаил Мишустин предложил провести в России, конкретный город будет назван позже. Заседание состоится 23 апреля”, - сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина во время онлайн-пресс-конференции.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года Армения заявила о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.