Американские хирурги впервые успешно пересадили мужчине лицо и обе руки

Американские хирурги впервые в мире выполнили успешную операцию по одновременной пересадке лица и обеих рук пациенту, пострадавшему от ожогов в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, в 2018 году житель Нью-Джерси Джо Димео возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем. Его автомобиль врезался в ограждение, перевернулся и загорелся. Мужчина получил ожоги 80 процентов тела.

После аварии Димео провел четыре месяца в больнице и перенес 20 операций. Он лишился пальцев рук, век, а на его лице и шее остались рубцы, затрудняющие движение. В 2019 году врачи приняли решение о трансплантации лица и рук от мертвого донора. Во время операции, которая продлилась 23 часа, пациенту пересадили всю кожу и хрящи от линии волос до шеи, фрагменты скуловых дуг, кости носа и нижней челюсти,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Спустя полгода после трансплантации Димео вновь смог моргать, поднимать брови, морщиться, а также самостоятельно одеваться, играть с собакой и даже играть в гольф. Но для профилактики отторжения тканей ему всю жизнь придется принимать иммунодепрессанты.