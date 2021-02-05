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Известны чемпионы Армении  2021 года по тяжелой атлетике

Известны чемпионы Армении  2021 года по тяжелой атлетике

В Ереванском государственном Олимпийском спортивном колледже завершился мужской чемпионат Армении по тяжелой атлетике.

Как передает «Арменпресс», чемпионами Армении 2021 года по весовым категориям стали Гарник Чолакян (55 кг), Андраник Папеян (61 кг), Монте Мхитарян (67 кг), Ншан Антонян (73 кг), Карен Маргарян (81 кг), Андраник Карапетян (89 кг), Давид Ованнисян (96 кг), Арсен Мартиросян (102 кг),  Самвел Гаспарян (109 кг) и Гор Минасян (супертяжелый вес).

Ранее стали известны также золотые медалисты женского первенства: Лариса Арутюнян (45 кг), Карине Авдалян (49 кг), Александра Григорян (55 кг), Изабела Яйлян (59 кг), Ануш Аршакян (64 кг), Милена Хачатрян (71 кг), Эмма Погосян (76 кг), Лиана Гюрджян (81 кг), Татев Акопян (87 кг) и Джульетта Аванесян (+87 кг).


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