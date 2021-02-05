Фонд природы Кавказа выделил охраняемому ландшафту “Арпа” 75 000 евро

Кавказский фонд дикой природы (CNF) в рамках Программы финансового содействия особо охраняемым территориям Армении на 2021 год охраняемому ландшафту “Арпа” выделил 75000 евро. Об этом «Арменпресс» сообщили из Кавказского фонда природы.

Оказываемое содействие обеспечивает эффективное управление охраняемыми территориями, выплачивается заработная плата персонала, оплачиваются коммунальные и другие услуги, а также производятся расходы, которые повысят уровень защиты территорий. Особое внимание уделяется приобретению технических средств для развития экотуризма и для наблюдения за животными на охраняемой территории, в том числе и автомобиля.

Ландшафт “Арпа”, ранее называвшихся заповедником Гнишик, с 2014 года финансируется Кавказским фондом дикой природы. Следует отметить, что многолетнее сотрудничество дало свои плоды, на этой охраняемой территории регулярно наблюдаются леопарды, безоаровые козы, бурые медведи и другие виды животных.