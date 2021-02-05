Nordwind откроет чартерные рейсы из Калининграда в Ереван с 14 февраля

Авиакомпания Nordwind Airlines начнет прямые чартерные перевозки пассажиров из Калининграда в Армению с 14 февраля. Рейсы планируется выполнять раз в неделю по воскресеньям, сообщила в пятницу пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"С 14 февраля 2021 года авиакомпания Nordwind планирует начать выполнять прямые чартерные рейсы из Калининграда в Ереван (Армения). На сегодняшний день полеты по данному направлению запланированы в рамках действия зимнего расписания - с 14 февраля до 21 марта 2021 года и в начале летнего сезона - с 28 марта по 25 апреля. Чартерные рейсы в Ереван будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям на воздушных судах Boeing B 737 в компоновке 189 пассажирских кресел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отправление из аэропорта Храброво планируется в 09:40, прибытие в аэропорт Еревана - в 15:35. Вылет из Еревана - в 16:35, прибытие в Калининград - в 18:30. Время в пути составит четыре часа. Для всех аэропортов время вылета и прилета указано местное, уточнили в пресс-службе.

Пассажирам, планирующим перелеты, рекомендовали ознакомиться с правилами въезда в Республику Армения и введенными ограничениями в связи с распространением коронавирусной инфекции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.