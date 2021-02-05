Pfizer отозвала заявку на экстренное использование вакцины в Индии

Американская фармацевтическая компания Pfizer отозвала заявку на получение в Индии разрешения на экстренное использование своей вакцины против COVID-19.

Pfizer одна из первых запросила у Генерального контролера по лекарственным средствам Индии разрешение на экстренное использование своей вакцины от коронавируса после того, как получила такое разрешение в Великобритании и Бахрейне.

"В соответствии с (запросом на) разрешение на экстренное использование своей вакцины от COVID-19 Pfizer 3 февраля приняла участие в заседании предметного экспертного комитета Управления по регулированию лекарственных средств Индии. Основываясь на обсуждениях на этом заседании и нашем понимании дополнительной информации, которая может понадобиться регулятору, компания решила отозвать свою заявку в настоящее время", - цитирует заявление пресс-секретаря компании телеканал NDTV,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении отмечается, что Pfizer продолжит взаимодействие с властями страны и повторно отправит запрос на одобрение своей вакцины, приложив дополнительную информацию, которая станет доступна в ближайшее время.

"Pfizer по-прежнему привержен тому, чтобы сделать свою вакцину доступной для использования правительством Индии, а также найти необходимый путь для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях, что сделает эту вакцину доступной для любого будущего использования", - сказал представитель компании.

Ранее власти Индии разрешили экстренное применение двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V". Бхушан напомнил, что вакцины Zydus Cadila и "Спутник V" проходят в Индии третий этап тестирования. Испытания вакцин Biological E и Gennova находятся на первой фазе, ожидается, что их производители приступят ко второму этапу испытаний в марте.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,8 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,4 миллиона человек, продолжают лечение около 151 тысячи, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 154 тысячи человек.