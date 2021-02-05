В медицинском университете начнет действовать центр фундаментальных исследований мозга

Представители Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Центра образовательных программ для мониторинга текущих грантовых программ Фонда инноваций в ряде вузов РА провели двухнедельные исследования. Об этом «Арменпресс» сообщили в министерстве НОКС.

В рамках программы в государственном медицинском университете им. Гераци создается Научно-исследовательский центр в соответствии с международными стандартами, который может стать площадкой развития фундаментальной науки и быть конкурентоспособным с лучшими европейскими лабораториями подобного рода.

Основная цель грантовой программы ЕГМУ - посредством стимулирования исследований мозга развивать исследовательские и инновационные возможности университета, делая акценты на клеточных и лекарственных защитных механизмах лечения заболеваний мозга.

“Программа исследования мозга поможет определить место Армении на международной научной карте. Она показала, что у нас есть потенциал для реализации амбициозных идей. Это станет краеугольным камнем, который приведет к созданию Центра передового опыта”, - сказал проректор ЕГМУ по науке, руководитель грантовой программы профессор Константин Енкоян, добавив: “Повышайте квалификацию молодых исследователей, расширяйте возможности исследовательской карьеры, развивайте инновационные возможности университета, в результате чего университет станет более презентабельным для научного сообщества.

Руководитель компонента “Содействие высшему образованию Армении” Фонда инноваций Лиана Мамян в свою очередь отметила, что программная деятельность университета и процессы закупок несколько отстают от графика и плана закупок. По ее словам, университет должен предпринимать эффективные и последовательные шаги для своевременного выполнения всех мероприятий, предусмотренных контрактом, а также и для достижения показателей, установленных программой.

Присутствующие подтвердили, что на территориях, предоставленных университету, еще ведутся соответствующие строительные работы. По словам представителей грантовой программы, капитальный ремонт не помешает процессу поставки оборудования и будет завершен до его реализации.

Чтобы максимально использовать возможности Центра в образовательном процессе, на данном этапе грантовой программы был создан и соответствующий образовательный контент. В частности, предпринят ряд шагов по модернизации содержания образовательного процесса ЕГМУ, внедрению пилотных программ с учебными планами для студентов, резидентов, аспирантов, специалистов, а также разработке ряда других двуязычных учебных пособий для послевузовского образования.