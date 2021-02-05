В списке приграничных общин - бенефициаров социального содействия добавится еще 30 населенных пунктов.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам при обсуждении проекта депутата Артака Манукяна сказал замминистра труда и социальных вопросов Армении Давид Хачатрян. Предлагается расширить список лиц, которым предоставляется возможность компенсировать вклады, внесенные в Армсбербанк, и в качестве бенефициаров добавить и лиц, состоящих на учете в приграничных общинах по состоянию на 1 августа 2014 года, являющихся участниками боевых действий.

“3 февраля мы ввели в обращение проект решения правительства об изменении порядка оказания социального содействия в приграничных общинах, компенсации и списка общин, в которых получают компенсацию”, - сказал замминистра.

По его словам, этим, к 38 населенным пунктам приграничных общин в 4 областях, добавится еще 30, что обусловлено последствиями войны.