В ЕС и во Всемирной таможенной организации Армения будет иметь таможенного атташе

С 17 марта у Армении в Брюсселе будет таможенный атташе, представляющий интересы таможенной сферы Армении в Европейском союзе и во Всемирной таможенной организации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Комитета государственных доходов.

Срок полномочий нового атташе, назначаемого решением премьер-министра, составляет 3 года, однако, согласно уставу, он может быть продлен еще на год.

Начальник управления государственного сотрудничества Комитета государственных доходов Сурен Мелик-Исраелян, вскоре вступающий в должность таможенного атташе, сообщил что, для придания нового импульса институту таможенного атташе, даны дополнительные инструкции. Для поддержания высокого рейтинга таможенной службы планируется активная работа с международными организациями, базирующимися в Брюсселе. В настоящее время роль таможенного атташе в Европейском союзе и во Всемирной таможенной организации более чем необходима. Возможность тесного контакта с различными международными структурами будет способствовать правильному представлению реформ в таможенной сфере нашей страны и, как следствие, развитию торговых отношений.

По словам Мелик-Исраеляна, по поручению председателя Комитета госдоходов предусмотрены регулярные встречи с бизнес сообществом с целью выявления проблем, возникающих при торговле, ознакомления предпринимателей с упрощенными таможенными процедурами, льготами, определенными законодательством Армении.

В рамках деятельности таможенного атташе в Европейском союзе и во Всемирной таможенной организации в марте начнется работа совместного комитета РА-ЕС по таможенным вопросам, созданного по соглашению “CEPA”, будут предприняты четкие шаги по улучшению компонента трансграничной торговли по показателю “Doing business”. КГД выразил готовность более активно участвовать как в курсах, проводимых Всемирной таможенной организацией, так и в процессах аккредитации.