В России за сутки выявили 16 688 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 16 688. Общее количество инфицированных достигло 3 934 606, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост новых случаев составил 0,43%.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 582. Всего уже вылечились 3 413 495 человек. Таким образом, 11 дней количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 86,8% от общего числа заразившихся,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 527 против 521 днем ранее, до 75 732. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,92%, следует из данных штаба.

В Москве за сутки выявили 2 032 заразившихся коронавирусом против 2 095 днем ранее.