Армения готова к тесному сотрудничеству с партнерами по интеграционным вопросам: Никол Пашинян

Армения традиционно активно участвует и поддерживает процесс создания и реализации цифровой повестки ЕАЭС. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Алматы, об этом Никол Пашинян заявил в своем выступлении на заседании Межправительственного совета ЕАЭС.

“Мы приветствуем проведение сегодняшней цифровой конференции, в которой мне очень приятно участвовать. Уверен, что сегодняшняя конференция внесет весомый вклад в определение эффективных инструментов высокотехнологичного сотрудничества между нашими странами. В этом контексте хочу с удовлетворением отметить успешный запуск пилотной программы мобильного приложения “Путешествие без COVID-19”. Этот проект, запущенный 1 февраля, позволил нам найти взаимоприемлемые решения проблем прямых перевозок между Арменией, Беларусью и Россией, что имеет большое социально-экономическое значение для нашей страны”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что этот проект с точки зрения снижения риска распространения COVID-19 может быть и мерой, предпринимаемой для борьбы с пандемией.

Касаясь других тем, премьер-министр отметил, что усовершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и противовесных мер в ЕАЭС может быть эффективно запущено для защиты отечественных производителей от негативного воздействия растущего импорта из третьих стран или других стран и от недобросовестной конкуренции.

Никол Пашинян подчеркнул, что армянская сторона готова тесно сотрудничать со своими интеграционными партнерами, чтобы найти пути разработки единого подхода к применению этих мер.

Никол Пашинян считает необходимым рассмотреть и возможность разработки и внедрения механизма ответных мер на территории ЕАЭС в соответствии с действующими международными соглашениями.

“Мы поддерживаем оценки и выводы, представленные в отчете “О макроэкономической ситуации в странах-членах ЕАЭС: предложения по устойчивому экономическому развитию”. Уверен, что они полезны с точки зрения анализа финансово-экономического положения наших стран и прогнозирования направлений его движения.

И, наконец, я хотел бы поблагодарить Вас за конструктивный подход стран ЕАЭС к инициативе Армении по пересмотру списка стран, использующих единую систему тарифных льгот. Приятно отметить, что вопрос предоставления тарифных льгот на товары и услуги из развивающихся, менее развитых стран уже включен в повестку дня нашей организации и будет решен в ближайшее время на основе принятых нами стандартов”, - добавил Никол Пашинян.

В центре обсуждения представителей стран-членов ЕАЭС проблема снятия барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подходы к совершенствованию применения антидемпинговых и противовесных мер, макроэкономическая ситуация, предложения, направленные на устойчивое экономическое развитие стран Союза. Планируется утвердить порядок координации селекционно-аналитического процесса в животноводстве стран-членов.

По словам премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, в период их председательства ключевыми будут разные направления, исходящие из опыта ЕАЭС.

“Доступ к общему рынку ЕАЭС становится необходимым. Важно приложить усилия, чтобы упростить движение товаров. Еще раз подчеркну повестку цифровизации. Необходимо продвигать цифровые инициативы, раскрывая весь имеющийся потенциал”, - сказал премьер-министр Казахстана.

Подчеркнув важность сотрудничества с Союзом и с третьими странами и с международными организациями, Аскар Мамин отметил, что в этом направлении нужно активно действовать.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство Евразийского экономического союза. Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.