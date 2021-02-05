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Агент Мхитаряна встретится с руководством “Ромы”

Агент Мхитаряна встретится с руководством “Ромы”

Агент капитана национальной сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна для обсуждения нового контракта армянского полузащитника встретится с руководством “Ромы”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишут итальянские СМИ. “Рома” намерена продлить контракт с Мхитаряном. Поэтому и намечена встреча с агентом Мхитаряна Мино Райолой.

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян присоединился к итальянской “Роме” в прошлом сезоне. Он  выступал на правах аренды. Однако в начале этого сезона Мхитарян покинул лондонскую команду и уже официально присоединился к “Роме”. В текущем сезоне армянский полузащитник в составе “Ромы”  принял участие в 19-и матчах, забил 9 голов и стал автором  8 передач.


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