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 Комитет Палаты депутатов Чехии призвал Азербайджан немедленно возвратить армянских пленных

 Комитет Палаты депутатов Чехии призвал Азербайджан немедленно возвратить армянских пленных

Комитет по внешним отношениям Палаты депутатов Парламента Чехии принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, призывающую Азербайджан немедленно возвратить армянских пленных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Чехии.

“4 февраля Комитет по внешним отношениям Палаты депутатов Парламента Чехии принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, в которой, приветствуя прекращение огня, одновременно выражает сожаление в связи с невыполнением Азербайджаном пункта, касающегося пленных, и  призывает возвратить остальных пленных”, - говорится в сообщении посольства.

В то же время комитет призвал к политическому урегулированию конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.


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