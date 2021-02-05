 Комитет Палаты депутатов Чехии призвал Азербайджан немедленно возвратить армянских пленных

Комитет по внешним отношениям Палаты депутатов Парламента Чехии принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, призывающую Азербайджан немедленно возвратить армянских пленных.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает посольство Армении в Чехии.

“4 февраля Комитет по внешним отношениям Палаты депутатов Парламента Чехии принял резолюцию по нагорно-карабахскому конфликту, в которой, приветствуя прекращение огня, одновременно выражает сожаление в связи с невыполнением Азербайджаном пункта, касающегося пленных, и призывает возвратить остальных пленных”, - говорится в сообщении посольства.

В то же время комитет призвал к политическому урегулированию конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ.