В ВОЗ обеспокоены вопросом эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса

Проблема эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса вызывает беспокойство. Об этом в пятницу в интервью Agence France-Presse заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Это большой вопрос, который вызывает беспокойство", - отметил Клюге, отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также добавил, что не исключено появление других, более проблемных мутаций коронавируса.

По его словам, Европа должна общими усилиями ускорить кампанию по вакцинации.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.