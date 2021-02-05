Власти Турции рассказали, когда откроется туристический сезон

Туристический сезон в Турции начнется в апреле, на майские праздники в стране ждут российских гостей, заявил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

По данным ведомства, около 2,13 миллиона россиян посетили курорты страны в 2020 году. По итогам года путешественники из РФ стали лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этом государстве.

"Наша цель — начать летний сезон в апреле. Он откроется не сразу, а постепенно, начнется со Средиземного моря и затем распространится на Эгейское. Мы ожидаем в первую очередь туристов из европейских стран", — сказал Эрсой в интервью телеканалу Haberturk,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что в Турции с конца апреля ждут гостей из России, где начнутся майские праздники, а с середины мая — местных, после окончания священного у мусульман месяца Рамадан.