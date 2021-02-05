Помпео раскритиковал Байдена за выступление по внешней политике

США не могут позволить себе при президенте Джо Байдене вернуться к тому внешнеполитическому курсу, который проводила администрация 44-го американского лидера Барака Обамы. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала Fox News бывший госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя выступление Байдена.

Новый президент США ранее в этот же день заверил, что "Америка вернулась". "Дипломатия вернулась в центр нашей внешней политики", - пояснил он. Байден отметил, что новая администрация США положит конец внешней политике изоляционизма, проводившейся предыдущим американским лидером Дональдом Трампом, усилит противодействие предполагаемым враждебным шагам России и Китая,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Имеет ли он в виду, что Америка вернулась к тому времени, когда под контролем "Исламского государства" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) был халифат, который по территории был равен Великобритании? Я надеюсь, что нет. Президент Трамп и наша команда с этим разобрались", - отметил Помпео.

"Когда он говорит "Америка вернулась", значит ли это, что она вернулась к тому, что Китай снова будет ни во что нас не ставить, уничтожать миллионы рабочих мест в Канзасе или Южной Каролине? Надеюсь, под возвращением он подразумевает не это", - добавил бывший госсекретарь США.

"Когда он говорит о союзниках, значит ли это возвращение к тому, чтобы игнорировать союзников и друзей, таких как Израиль, и обращаться с террористами в Иране, как с друзьями, предоставляя им $150 млн наличными? Я не уверен, что американцы могут позволить себе еще восемь лет внешней политики, которая была при Бараке Обаме, - считает Помпео. - Я надеюсь, что они изберут внешнеполитический курс, который будет больше похож на наш, когда Америка была на первом месте".

Экс-госсекретарь также изложил версию, согласно которой администрация Трампа препятствовала приписываемым России попыткам влиять на выборы в США.