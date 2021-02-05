Аделия Петросян стала вице-чемпионкой юношеского чемпионата России по фигурному катанию

Фигуристка с армянскими корнями Аделия Петросян на юношеском чемпионате России по фигурному катанию выступала под композицию Ара Геворгяна “Арцах”.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в Красноярске юношеском чемпионате страны Петросян, набрав 211.87 очков, стала серебряным призером.

“Я армянка по линии отца. Армения недавно потерпела поражение, уступив Арцах. Для меня важно было таким образом порадовать мой народ, кровь которого течет в моих жилах, чтобы Арцах однажды вновь стал армянским. Я не была в Арцахе, но своей победой на льду хочу помочь моей стране”, - слова Аделии Петросян передает Sport-Express.