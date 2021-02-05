Сфера высоких технологий Армении в 2020 году зафиксировала впечатляющий рост: министр ВП

3 февраля министр высокотехнологичной промышленности Республики Армения Акоп Аршакян принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции Патрика Свенсона и посланника Изабеллу Эриксон, ответственную за сотрудничество в области развития. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности.

Министр Аршакян поприветствовал посла Свенсона и пожелал новоназначенному послу успехов при исполнении его миссии. Акоп Аршакян подчеркнул, что армянская сторона высоко ценит гуманитарную помощь Королевства Швеция Армении, оказываемую после войны.

Министр особо остановился на соглашении о развитии сотрудничества между Швецией и Арменией, подписанном в ноябре 2019 года министром иностранных дел Республики Армения Зограба Мнацаканяна и генеральным директором Шведского агентства международного сотрудничества в области развития (SIDA) Карин Джамтин.

“Подписание соглашения, несомненно, открывает новую страницу в армяно-шведских отношениях. Армяно-шведское сотрудничество необходимо развивать во многих сферах”, - сказал Аршакян.

Представляя основные сферы деятельности Министерства высокотехнологичной промышленности, министр отметил, что даже в непростой для экономики Армении 2020 год, высокотехнологичная сфера продемонстрировала впечатляющий рост, что свидетельствует о том, что высокотехнологичная сфера в нашей стране имеет не только большой потенциал роста, но и ощутимые результаты. Об этом говорит наличие в Армении филиалов многих мировых высокотехнологичных компаний, таких как Ericsson и др.

Министр предложил послу обратить внимание шведских компаний на идею открытия филиалов в Армении, а также на возможность создания Центра творческих технологий Tumo в Стокгольме и локализации там других успешных технологических образовательных программ.

Посол Свенсон высоко оценил развитие сектора высоких технологий, отметив, что это говорит о благоприятной окружающей среде и условиях в Армении. Посол подчеркнул, что они будут рады поделиться своим опытом не только с точки зрения создания благоприятной среды для развития компаний, но и с точки зрения образования, науки и обеспечения их связи с бизнесом.

Акоп Аршакян заметил, что армянская сторона особенно заинтересована в образовательных и научных программах, в сотрудничестве и в этой сфере и в других, на уровне развивающихся университетов, научных институтов и политик развития. Посол, в свою очередь, ответил, что в технологических университетах Швеции есть гранты для армянских студентов, в будущем они можут работать и над их увеличением. Посол также проявил интерес к цифровой повестке Армении. Пятилетняя стратегия оцифровки Армении уже разработана, представлена на утверждение в правительство и находится на завершающей стадии обсуждения.