По случаю 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране на армянском кладбище Исфагана состоялась церемония поминовения погибших армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ИСНА.

На церемонии поминовения присутствовали предстоятель Армянской епархии Исфагана и духовные лица, члены семей погибших и члены армянской общины.

Присутствующие дали дань памяти самоотверженности погибших армян.