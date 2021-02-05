На армянском кладбище Исфагана состоялась церемония поминовения погибших армян
11:52, 5 Февраль, 2021
По случаю 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране на армянском кладбище Исфагана состоялась церемония поминовения погибших армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ИСНА.
На церемонии поминовения присутствовали предстоятель Армянской епархии Исфагана и духовные лица, члены семей погибших и члены армянской общины.
Присутствующие дали дань памяти самоотверженности погибших армян.
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