Посол Армении в США обсудил с Грегори Миксом послевоенную ситуацию в Нагорном Карабахе

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в США Варужан Нерсисян провел телефонный разговор с председателем комиссии по внешним отношениям Палаты представителей Конгресса США Грегори Миксом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт посольства Армении в США.

Посол поздравил конгрессмена с избранием на пост председателя комиссии и пожелал ему плодотворной и результативной работы.

Варужан Нерсисян представил послевоенную ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, обсудил вопросы региональной безопасности и мира.

Председатель Комиссии по внешним отношениям Палаты представителей Грегори Микс подчеркнул важность вовлеченности США в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ во имя установления долгосрочного и стабильного мира и урегулирования карабахского конфликта.

Были обсуждены также вопросы дальнейшего углубления сотрудничества между законодательными и исполнительными органами обеих стран.