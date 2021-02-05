Мишустин поблагодарил Тиграна Саркисяна за программу “Путешествуй без COVID-19”

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поблагодарил бывшего председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, заместителя председателя Совета Правления Евразийского банка развития Тиграна Саркисяна за программу “Путешествуй без COVID-19”. Как передает «Арменпресс», Мишустин выразил благодарность в своем выступлении на “Almaty Digital Forum 2021”.

“Хочу поблагодарить наших коллег - Николая Подгузова, Тиграна Суреновича Саргсяна за такую быструю и активную работу”, - сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ отметил, что к программе уже присоединились Россия, Армения и Беларусь, и выразил надежду, что в ближайшем будущем к ней присоединятся Казахстан и Кыргызстан.

Программа “Путешествуй без COVID-19” дает возможность получать результат теста на Covid-19 в мобильном приложении в виде QR-кода. Желающие выехать в Россию, должны скачать мобильное приложение в системах iOS или Android, пройти ПЦР тестирование на Covid-19 (с наличием паспорта). При вводе ответа лаборатории в систему, результат теста будет отражен в приложении. При положительном результате QR-код получает красную окраску, при негативном -зеленую. При отрицательном результате теста перед выездом необходимо удостовериться в том, что информация поступила в приложение и время полета не превосходит 72 часа после проведения теста. При пересечении границы необходимо представить QR-код мобильного приложения.