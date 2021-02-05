В Алматы началось заседание Евразийского межправительственного совета. Как сообщает корреспондент «Арменпресс» из Алматы, в заседании принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов, премьер-министр России Михаил Мишустин.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Руководители государств-членов ЕАЭС в узком, а затем в расширенном составе обсудят вопросы снятия барьеров на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, подходы к совершенствованию механизмов применения антидемпинговых и противовесных мер. В центре обсуждения участников будет макроэкономическая ситуация в странах-членах. Будут представлены предложения по устойчивому экономическому развитию стран союза. Премьер-министры также планируют рассмотреть повестку дня союза по интеграции внутреннего рынка и ряд вопросов, связанных с тарифным регулированием.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.