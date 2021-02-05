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Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V "

Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V "

Министр здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени сообщил о подписании с Российским фондом прямых инвестиций контракта на поставки вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"Мы своевременно объявим об объемах и сроках поставки", - пообещал он.

Министр также сообщил, что во второй половине февраля ожидается поступление в страну через механизм COVAX вакцины AstraZeneca,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С начала пандемии коронавируса в Парагвае выявлено более 136 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 2,7 тыс. смертельных исходов.


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