Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V "
11:25, 5 Февраль, 2021
Министр здравоохранения Парагвая Хулио Маццолени сообщил о подписании с Российским фондом прямых инвестиций контракта на поставки вакцины от COVID-19 "Спутник V".
"Мы своевременно объявим об объемах и сроках поставки", - пообещал он.
Министр также сообщил, что во второй половине февраля ожидается поступление в страну через механизм COVAX вакцины AstraZeneca,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
С начала пандемии коронавируса в Парагвае выявлено более 136 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 2,7 тыс. смертельных исходов.
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