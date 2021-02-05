В Арцахе стационарное лечение получают 27 инфицированных COVID-19

В Арцахе 4 февраля проведено 46 тестирований, из которых 4 оказались с положительным результатом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“Инфицированные - контактные лица ранее подтвержденных различных очагов. На данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 27 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 2 124 тестирований. Из которых - 479 оказались с положительным результатом”, - сообщают в МЗ Арцаха и призывают во избежание новых вспышек соблюдать антиэпидемические правила.