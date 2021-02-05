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В населенных пунктах Арцаха: в Мартуни и в Аскеране обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы

В населенных пунктах Арцаха: в Мартуни и в Аскеране обезвреживаются неразорвавшиеся боеприпасы

В Арцахе Фонд “Центр гуманитарного разминирования” 5 февраля планирует работы по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в общинах Хнацах и Айгестан Аскеранского района, а также на территории города Мартуни. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха.

“В селах Цоватех, Колхозашен Мартунинского района, Мхитарашен и Беркадзор Аскеранского района взрывные работы будут проводить и саперные отряды службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха и Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации”, -сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Для получения дополнительной информации действуют: короткие номера 911,101,112.


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