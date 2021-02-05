В Армении подтверждено 158 новых случаев COVID-19, вылечились 305 заболевших

По состоянию на 11:00 5 февраля в Армении подтверждено 158 новых случая COVID-19, 305 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. Таким образом, за последние сутки проведено 2 858 тестов, всего проведено 659 181 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 167 726 случаев COVID-19, 159 350 из которых вылечились, есть 3 109 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 448 пациентов.

Зафиксировано 779 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.