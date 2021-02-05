Лидер террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* Халид Батарфи был арестован еще в октябре в Йемене, следует из доклада, представленного группой мониторинга в Совет Безопасности ООН.

"Группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* испытывала серьезные проблемы в конце 2020 года. Ее лидер Халид Батарфи в октябре был арестован в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра", - говорится в документе. Наблюдатели сообщают, что заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки был убит в ходе той же операции.

Осенью 2018 года госдепартамент США объявил о повышении с пяти до десяти миллионов долларов размера вознаграждения за информацию, которая поможет в поимке Батарфи,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

АКАП* сформировалась в 2009 году и действует преимущественно в Йемене, до сентября 2011 года группировку возглавлял проповедник Анвар аль-Авлаки, который, по разным данным, был убит либо в бою с правительственными войсками, либо в результате американского удара.