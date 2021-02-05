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5 спасательных отрядов Арцаха возобновили поиски в направлении Гадрута, Физули и Джабраила

5 спасательных отрядов Арцаха возобновили поиски в направлении Гадрута, Физули и Джабраила

5-го февраля 5 отрядов спасательной службы Арцаха возобновили поиски останков погибших и военнослужащих, оставшихся в живых по направлениям Гадрута, Варанды (Физули) и Джрабраила.

Об этом «Арменпресс» сообщил начальник отдела информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Арцаха Унан Тадевосян.

“Спасательные отряды службы после двухдневного перерыва сегодня возобновили спасательно-поисковые работы тел погибших и военнослужащих, пропавших без вести. В поисках участие принимают и родные военнослужащих”, - отметил Тадевосян.


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