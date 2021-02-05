Левон Азизян назначен постоянным представителем Армении во Всемирной метеорологической организации

Исполняющий обязанности директора ГНКО “Центр гидрометеорологии и мониторинга” Левон Азизян решением правительства Республики Армения 4 февраля 2021 года назначен постоянным представителем Республики Армения во Всемирной метеорологической организации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга.

Всемирная метеорологическая организация является специализированной структурой ООН, которая занимается проблемами климата, воды и окружающей среды. Членами организации являются 187 государств, Армения - член ВМО с 16 октября 1992 года. В 2020 году Армения стала членом двух технических комиссий ВМО: