На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, перевал Варденяц труднопроходим для грузовых автомобилей с прицепом, открыт для других видов транспортных средств. Закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

На автодорогах Гегаркуникской области - местами гололедица.

На участке Сараван-Зангер - туман, идет снег.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств. На российской стороне стоят 405 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.