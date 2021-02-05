Премьер-министры Армении и Кыргызстана констатировали высокий уровень политического диалога

Премьер-министр Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, утром 5 февраля встретился с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил Улукбека Марипова с назначением на высокий пост премьер-министра Кыргызстана и пожелал ему успешной деятельности. Никол Пашинян отметил, что Армения и Кыргызстан тесно сотрудничают и в двустороннем, и в многостороннем форматах, и в рамках интеграционных объединений. Армения заинтересована в углублении партнерских отношений. Премьер-министр Кыргызстана поблагодарил премьер-министра Армении за высокую оценку отношений и подчеркнул, что его страна придает важное значение сближению и партнерству с Арменией. По его словам, обе страны связывают традиционные теплые отношения, и нужно работать над углублением сотрудничества - от торгово-экономического до культурно-гуманитарного.

Собеседники подчеркнули высокий уровень политического диалога и подтвердили заинтересованность в углублении отношений.

Никол Пашинян и Улукбек Марипов обменялись мнениями о развитии торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте были затронуты возможности открытия в регионе транспортных коммуникаций и разблокирования дорог, перспективы развития инфраструктур. Стороны обменялись информацией о мерах по преодолению COVID-19 и стабилизации эпидемиологической ситуации. Стороны договорились интенсифицировать взаимные контакты на высоком уровне.