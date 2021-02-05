Новые рынки, решения и проекты: В Казахстане начал работу “Almaty Digital Forum”

Термометрирование всех участников, предоставление дезинфицирующих средств: корреспондент «Арменпресс» из Алматы сообщает, что с соблюдением противоэпидемических правил началась работа “Almaty Digital Forum” с участием премьер-министров и международных экспертов стран-членов Евразийского экономического союза. В центре обсуждений форума – формирование повестки оцифровки на региональном и глобальном уровне, новые стратегии цифровой трансформации и технологические тенденции.

В этом году повестка дня формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией “COVID-19”.

На пленарной сессии форума “Цифровая загрузка. Полет к новой реальности” президент Республики Казахстан, председатель Высшего Евразийского экономического совета Касим-Жомарт Токаев выступил с видеообращением к участникам форума. Он подчеркнул, что эпидемия, с одной стороны, оказала негативное влияние на экономику, общественное здоровье, но с другой стороны, во всем мире быстро стало расти использование технологий и цифровых инструментов.

“Телемедицина, дистанционное образование, оцифровка услуг и т.д. В этом смысле проделана значительная работа. В Казахстане 90% госслужб находятся на электронном поле. Будущее за инновациями и новыми технологиями. С другой стороны, нужно учитывать и то, что цифровые возможности также предполагают ответственность в вопросе их разумного использования”, - сказал президент Казахстана.

Цифровая связь отныне не роскошь, она обязательная составляющая в нашей повседневной жизни. Об этом в своем видеообращении отметил президент Всемирного экономического форума Берге Бренде. Он подчеркнул, что бизнес и государство должны тесно сотрудничать. В мире все еще остается достаточно большое количество людей, которые находятся оффлайн из-за отсутствия интернета. И государствам еще многое предстоит сделать в этом направлении.

Вице-президент Google Винт Серф, который считается отцом интернета, в своем видеообращении также подчеркнул, что параллельно со скачкообразным развитием технологий еще не все имеют возможность пользоваться интернетом. Проявляются неравные условия. Винт Серф добавил, что эта слабая сторона особенно выявилась во время пандемии, когда люди нуждались в использовании интернета и мобильных приложений для пользования различными услугами.

Спикеры подчеркивают, что с распространением цифровых технологий возникают вопросы информационной безопасности. Нередки случаи, когда технологии используются в неконструктивных целях. Спикеры призвали объединить усилия и работать в тесном сотрудничестве.

Цифровые технологии - одно из самых развивающихся направлений в Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении представил итоги и цифры.

“Оцифровка, инновации, новые технологии правительством Армении рассматриваются как важные инструменты для эффективности государственного управления, обеспечивающие благоприятные условия для деловой среды. В 2020 году оборот армянских IT-компаний составил более 400 миллионов долларов, что на 20% было больше, чем в предыдущем году. В 2020 году количество сотрудников в этой сфере увеличилось на 22%. В настоящее время в этой сфере работает 1 200 компаний”, - представил премьер. По словам Никола Пашинян, пандемия поставила перед правительством непростые задачи. Решение этих задач привело к широкому использованию цифровых технологий, к формированию новой культуры. По словам премьер-министра, благодаря применению соответствующих технологий социальные группы, нуждающиеся в поддержке, определялись с высокой степенью точности, а программы по оказанию содействию реализовывались в максимально сжатые сроки.

Армения предусматривает внедрение и развитие политики координации государственных данных, электронных услуг, систем электронного управления, цифровых процессов, создание общих стандартов и цифровой среды.

“С удовлетворением хочу подчеркнуть, что страны Союза смогли применить цифровые технологии для преодоления части проблем, возникших вследствие пандемии. Речь о цифровой платформе “Путешествую без Covid-19”, благодаря которой с 1 февраля фактически восстановилось свободное передвижение граждан между Арменией, Россией и Беларусью. Изначально Армения поддержала проект Евразийского банка развития “Фонд цифровых инициатив”. Мы благодарны Фонду, нашим партнерам в правительствах России и Беларуси за их совместную активную работу в рамках этой программы”, - добавил он.

Решения отечественных IT-компаний, возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами, популяризация цифровых проектов - основные темы форума. Смотреть выставку проектов, запланированных в рамках форума, возможно и в онлайн режиме.