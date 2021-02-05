В чаренцаванском футбольном клубе “Ван” 7 новых игроков

Футбольный клуб Чаренцавана “Ван” перед началом второй части чемпионата Армении пополнил команду новичками.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Цвета клуба будут защищать 24-летний нападающий СКА Хабаровска Александр Максименко, 21-летний полузащитник “Спартака” Владислав Васильев, 18-летний полузащитник “Урала” Макс Жестарев, 22-летний защитник “Анжи” Руслан Исаев, 24-летний экс-защитник “Гандзасар-Капана” Александр Оганесян и 21-летний экс-голкипер “Торпедо” Давид Папикян. В клуб вернулся 22-летний защитник Деу Доса.

В турнирной таблице Премьер-лиги чемпионата Армении по футболу лидируют три команды: “Арарат”, “Алашкерт” и “Арарат-Армения”. У команд по 18 очков, у “Лори” - 17. “Ноа” имеет 16 очков, “Урарту” - 15 очков, “Ван” - 10 очков. Аутсайдерами турнирной таблицы являются “Пюник” и “Ширак”, они имеют по 5 очков.