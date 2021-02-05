“Челси” с минимальным счетом обыграл “Тоттенхэм”

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги “Челси” на выезде сыграл с “Тоттенхэмом”.

Как передает «Арменпресс», на 24-й минуте первого тайма пенальти в ворота “Тоттенхэма” безошибочно реализовал Жоржиньо. Во время матча других мячей не было забито, и единственный гол бразильца для “аристократов” стал победным.

Для “Тоттенхэма” в текущем чемпионате Премьер-лиги это уже третье поражение подряд. Команда Жозе Моуринью с 23 очками на 8-м месте турнирной таблицы. “Чесли” на 6 месте с 36 очками.