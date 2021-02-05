“Атлетик” вышел в полуфинал Кубка Испании по футболу

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Испании “Атлетик” на выезде сыграл с “Бетисом”.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме игрокам не удалось поразить ворота. К окончанию второго тайма “Бетис” открыл счет. На 84-й минуте отличился Хуанми. “Атлетик” забил ответный мяч, и матч был перенесен на дополнительное время. Гол команды Бильбао забил Рауль Гарсия. Дополнительное время также завершилось вничью, но в серии послематчевых пенальти наиболее точными оказались футболисты “Атлетика”, итог матча - 4:1.

“Атлетик” вышел в полуфинал Кубка Испании.