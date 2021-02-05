Цифровая конференция, заседание ЕАЭС: визит премьер-министра Армении начался с двусторонней встречи

Визит делегации Армении, возглавляемой премьер-министром Николом Пашиняном, в Казахстан 5 февраля начался с двусторонней встречи. Корреспондент «Арменпресс» передает из Алматы: ранним утром премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым.

Собеседники констатировали высокий уровень политического диалога между двумя странами и подтвердили свою готовность к углублению двусторонних и многосторонних отношений.

После двусторонней встречи состоится конференция “Almaty Digital Forum 2021”, на которой запланировано выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На пленарном заседании конференции “Цифровая загрузка. Полет в новую реальность”, участие примут главы правительств Евразийского экономического союза, государств-наблюдателей ЕАЭС, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

После официальной церемонии совместной фотосъемки состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав делегаций стран ЕАЭС. Вначале участники в узком, а затем и в расширенном формате обсудят макроэкономическое положение стран-участниц. Будут представлены предложения по устойчивому экономическому развитию стран союза. Будут представлены предложения по устойчивому экономическому развитию стран союза.

1 января 2021 года Республика Казахстан приняла председательство в Евразийском экономическом союзе. Президент Республики Казахстан, председатель Высшего Евразийского экономического совета Касым-Жомарт Токаев в своем послании в начале года сказал, что в год председательства Казахстана предлагается особое внимание обратить на ряд вопросов. Необходимо придать новый импульс промышленному сотрудничеству, безусловным приоритетом является устранение барьеров, существующих в торговле между странами-членами, важно всесторонне и полноценно привлечь потенциал трансграничных транспортных путей и логистических узлов, всеобъемлющая оцифровка должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС и т. д.

Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, наделенная международной компетенцией и основанная Договором о Евразийском экономическом союзе, подписанном в Астане 29 мая 2014 году. 3 сентября 2013 года президент Республики Армения Серж Саргсян заявил о решении Республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги. Затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.